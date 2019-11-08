Разгневанный мужчина похитил деньги у собственной бабушки в Гатчинском районе

В Инцидент произошел в четверг, 7 ноября, на улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны. Гатчинском районе Ленобласти разгневанный внук похитил из кошелька бабушки деньги.

Между родственниками возникла ссора. Тогда 28-летний внук, без применения насилия, вытащил из кошелька пенсионерки тысячу рублей. После мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время сотрудники правопорядка занимаются розыском мужчины.

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