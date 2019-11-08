В Лужском районе раскрыта серия краж из частных домов

В Лужском районе раскрыта серия краж из частных домов
Подозреваемые в серии краж задержаны. Фото: pixabay

В Ленинградской области правоохранители задержали двух взломщиков, совершивших серию краж и частных домов в Лужском районе.

Как сообщают в региональном управлении МВД России, двое мужчин, 31 и 32 лет, были задержаны по подозрению в хищении имущества из частного дома в Луге в конце октября. У обоих задержанных есть судимости за кражи.

Позже полиция установили причастность задержанных к еще семи аналогичным кражам. Оказалось, что с июля по октябрь они проникли в частные дома в Луге, деревнях Домкино, Борщево, Шалово и Турова, а также поселках Мшинская и Плоское. Из домов в этих населенных пунктах они вынесли имущества более чем на 500 тыс. рублей.

По все фактам кражи возбуждены уголовные дела. Часть похищенного была изъята из квартир злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли серию краж из банкоматов.

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