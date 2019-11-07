В Петербурге раскрыли серию краж из банкоматов

В Петербурге раскрыли серию краж из банкоматов
Подозреваемый в кражах из банкоматов заключен под стражу. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга установила причастность 28-летнего местного жителя к серии краж из банкоматов. Он был задержан по аналогичному делу в декабре прошлого года.

По предварительным данным, мужчина действовал с марта по декабрь 2018 года. Путем подбора ключей и кодов к замку сейфового отделения он вскрыл четыре банкомата.

«В трех случаях, на Выборгском шоссе, 19, и на улице Седова, 11, и на проспекте Просвещения, 80, ему не удалось похитить денежные средства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Завершить задуманное мужчина смог в доме 7 на площади Конституции. Из банкомата он похитил более 2,5 млн рублей.

Уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, петербуржец был задержан в декабре 2018 года. Его подозревали в причастности к трем кражам из банкоматов в торговых центрах на Звездной улице, площади Конституции и проспекте Маршала Жукова. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей.

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