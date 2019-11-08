В Тосненском районе задержали мужчину, отправившего на больничную койку жителя

В Тосненском районе Ленобласти стражи порядка поймали подозреваемого в преступлении. Неизвестный нанес мужчине телесные повреждения.

Пострадавшего обнаружили в деревне Ям Ижора. Его доставили в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе розыска был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Гатчинского района, обчистившем кошелек родственницы. Он похитил тысячу рублей у бабушки и убежал. Теперь горе-внука разыскивают сотрудники полиции.