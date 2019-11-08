Роскачество опубликовало обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с International Consumer Research Testing представило новый рейтинг популярных смартфонов. Специалисты исследовали 24 гаджета.

Лидирующую позицию списка заняла модель iPhone 11 Pro Max. Следом разместились вошли iPhone 11 Pro и iPhone 11. Смартфоны Apple отличились функциональностью камер, по сравнению с вышедшими ранее телефонами.

Как сообщается на официальном сайте Роскачесвтва, специалисты отметили Samsung Galaxy Fold. Телефон стал первым в мире, у которого сгибается экран. В рейтинг также включили Xiaomi Mi 9T Pro, отметив, что качество снятых снимков на это устройство, среднее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге самых быстрых гаджетов. Речь идет о самых производительных смартфонах.