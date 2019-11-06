Apple работает над чехлом со встроенной клавиатурой для iPhone

Разработчики работают над новым чехлом для гаджета. Фото: Pixabay

Разработчики работают над новым чехлом для гаджета. Фото: Pixabay

Компания Apple разрабатывает чехол с проекционной клавиатурой для iPhone. Согласно патенту, новинка под рабочим названием «Периферийный корпус для вычислительного устройства» будет состоять из нескольких частей.

Первый элемент аксессуара представляет собой рамку, которая является опорой, а вторая будет удерживать гаджет.

Как сообщает «Радиус», изображение клавиатуры можно будет спроецировать на поверхности во внутренней части корпуса. Касания изображений клавиш будут фиксироваться, после чего выводить нажатое на экране.

По задумке разработчиков, виртуальная раскладка смогла бы работать на любой плоской поверхности.

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