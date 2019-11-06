В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы

Ранее пользователям предлагалось три варианта: любой человек может добавить в группу, только кто-то из списка контактов, либо вообще никто. Фото: Pixabay

Ранее пользователям предлагалось три варианта: любой человек может добавить в группу, только кто-то из списка контактов, либо вообще никто. Фото: Pixabay

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.

Подобная функция уже была введена. Теперь разработчики улучшили ее, юзеры могут указывать конкретных людей, которые смогут добавить их в диалоги.

Как сообщает The Next Web, изменения предотвратят случаи, когда малознакомые люди включают вас в случайные чаты

Воспользоваться нововведением можно в «Настройках» во вкладке «Группы». В ближайшее время обновление должно стать доступно всем пользователям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что учителям запретили общаться в WhatsApp. Речь идет о российских преподавателях.