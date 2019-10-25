Российским учителям запретили общаться в WhatsApp

Российским учителям запретили общаться в WhatsApp
В качестве альтернативы предложен мессенджер «ТамТам. Фото: Pixabay

Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письмо с рекомендацией отказаться от иностранных мессенджеров.

Под запретом оказались соцсети, почтовые клиенты и облачные сервисы.

В школе «Дневной пансион-84» на основании письма из департамента вышел приказ, согласно которому сотрудники школы могут использовать для обмена служебной информацией мессенджер «ТамТам», сообщает «Коммерсант». Учителям нужно там зарегистрироваться до 31 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российским учителям объяснили, как надо вести себя в соцсети. Минпросвещения выпустило собрание норм профэтики для педагогов. Ведомство включило в положение рекомендации по поведению в социальных сетях. Так, учителей призывают не размещать в Интернете материалы, которые навредят здоровью или развитию ребенка, сообщает Минпросвещения 27 августа.

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