Психически нездоровая женщина предстанет перед судом за избиение полицейского в Тосно

Психически нездоровая женщина предстанет перед судом за избиение полицейского в Тосно
Дело направили в суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В городе Тосно Ленобласти следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы. Гражданка обвиняется в применении насилия к сотруднику правопорядка.

Все произошло 28 мая настоящего года в поселке Тельмана. Поздним вечером женщина начала приставать к прохожим, нецензурно выражалась и вести себя вызывающе. Буйную жительницу задержали, однако это ее не успокоило. Женщина нанесла один удар ногой по голове участкового, а после ударила полицейского рукой в лицо.

Как сообщили в СК РФ по области, в ходе расследования выяснилось, что задержанная страдает психическим заболеванием и нуждается в помощи специалистов.

Уголовное дело направлено в суд. Женщину могут отправить на принудительное лечение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который избил человека. Драка закончилась для него колонией.

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