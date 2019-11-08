Психически нездоровая женщина предстанет перед судом за избиение полицейского в Тосно

В городе Тосно Ленобласти следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы. Гражданка обвиняется в применении насилия к сотруднику правопорядка.

Все произошло 28 мая настоящего года в поселке Тельмана. Поздним вечером женщина начала приставать к прохожим, нецензурно выражалась и вести себя вызывающе. Буйную жительницу задержали, однако это ее не успокоило. Женщина нанесла один удар ногой по голове участкового, а после ударила полицейского рукой в лицо.

Как сообщили в СК РФ по области, в ходе расследования выяснилось, что задержанная страдает психическим заболеванием и нуждается в помощи специалистов.

Уголовное дело направлено в суд. Женщину могут отправить на принудительное лечение.

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