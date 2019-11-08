Петербуржец, избивший человека, отправится в колонию

Кроме того, преступник должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Кроме того, преступник должен выплатить своей жертве компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Красносельский районный суд отправил в заключение Дениса Епишева, который нанес своему оппоненту тяжкий вред здоровью. Преступник неоднократно привлекался к ответственности за избиение.

О решении суда gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга в пятницу, 8 ноября. В апреле 2019 года обвиняемый повздорил со своим собеседником и спровоцировал драку, в ходе которой несколько раз ударил оппонента по голове. Действия преступника расценили как нанесшие тяжкий вред и опасные для жизни и здоровья пострадавшего.

Ранее злоумышленник представал перед судом, в том числе, за аналогичные преступления. С учетом отягчающих обстоятельств, суд постановил отправить хулигана в колонию общего режима сроком на 3 года и 2 месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 29-летний житель Тосненского района избил своего приятеля.