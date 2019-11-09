ГУП «ТЭК СПб» спас Оранжерею Таврического сада

Вечером 8 ноября аварийно-восстановительные бригады ГУП «ТЭК СПб» стали чинить трубу, из-за которой мерзнут растения в оранжерее Таврического сада.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», за 3,5 часа восстановительные бригады ТЭКа устранили дефект на Потемкинской, 2 на трубопроводе диаметром 108 мм, благодаря чему редкие растения оранжереи Таврического сада были сохранены.

Тропические растения, нуждающееся в определенном температурном режиме, были спасены.

Специалисты ТЭКа оказали ю помощь на добровольных началах. По просьбе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению они второй раз за последние два месяца провели восстановительные работ по устранению дефекта на сетях балансовой принадлежности другой ресурсоснабжающей организации, за ночь ремонт был завершен, а редкие коллекции тропических растений вновь обрели тепло.

Отопление в оранжерее Таврического сада было отключено 6 ноября из-за коммунальной аварии. Большинство теплолюбивых растений оказались под угрозой замерзания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за 9 месяцев было обновлено 131 км изношенных теплосетей. Всего подлежит замене 145 км труб.