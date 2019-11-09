В России планируют протестировать систему поощрения аккуратных водителей

Система может войти в действие в 2020 году. Фото: pixabay

Система может войти в действие в 2020 году. Фото: pixabay

На территории РФ планируют запустить систему поощрения аккуратного стиля вождения. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, система может быть запущена в тестовом режиме в предстоящем году. Он также добавил, что для ее реализации не потребуется специальное оборудование. Однако подчеркнул, что нормативную базу разрабатывать придется.

«Правильные» водители будут награждены пониженной стоимостью страховок, какими-либо баллами и прочим. Как сообщает ТАСС, Аксимов рассказал, что обсуждение соответствующей темы пройдет на комиссии по безопасности дорожного движения.

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