В подвале новостройке на Кушелевской поймали троих похитителей цветмета

В подвале новостройке на Кушелевской поймали троих похитителей цветмета
Трое мужчин крали цветной металл. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга задержали трех человек, портивших систему заземления в подвалах ради продажи цветного металла.

Все произошло в ночь на субботу, 9 ноября, в жилом доме 7, корпус 3, на Кушелевской улице. Неизвестные взламывали двери подвалов, чтобы срезать медь, а впоследствии на ней заработать. В результате таких деяний портилась заземляющая система жилого дома, что несет угрозу жильцам.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», злоумышленников поймали сотрудники охранной фирмы «Титан». Теперь задержанные будут разговаривать с сотрудниками полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупном пожаре. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы потушить полыхающий дом.

вконтакте задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В подвале новостройке на Кушелевской поймали троих похитителей цветмета
В самолете украинец устроил конфликт из-за Крыма
Бывшая любовница Соколова жаловалась на его садизм
В России планируют протестировать систему поощрения аккуратных водителей
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Пожарные четыре часа тушили полыхающий дом в Приозерском районе
Историк Соколов оформил явку с повинной и лег в больницу
В СПбГУ прокомментировали убийство студентки