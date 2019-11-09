Пожарные четыре часа тушили полыхающий дом в Приозерском районе

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий дом. Ликвидация огня на общей площади 100 «квадратов» заняла у пожарных около четырех часов.

ЧП произошло в деревне Кривко сегодня, 9 ноября. Сигнал об этом поступил дежурным в 15:53. К одному из домов на улице Цветочной были направлены восемь сотрудников на 2-х спецмашинах. Пожар удалось потушить к 19:40.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, сведения о возможных пострадавших и причины произошедшего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с пешеходом. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда автомобиля в Приморском районе города.