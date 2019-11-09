На Приморском в ДТП сильно пострадал пешеход

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на Приморском шоссе – ее участниками стали пешеход и автомобиль Renault. Мужчина переходил дорогу не по зебре, когда на него наехала машина. За рулем сидела женщина 65 лет. На место прибыла карета скорой помощи, врачи заявили, что пешеход находится в тяжелом состоянии и увезли его в больницу. Медики борются за жизнь петербуржцы, а сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Личность пострадавшего до сих пор не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешехода увезла реанимация после ДТП в Лисьем Носу. На опубликованных фотографиях видно, что удар был сильным: у Renault разбито лобовое стекло, а также помяты бампер и капот.