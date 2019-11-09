Пешехода увезла реанимация после ДТП в Лисьем Носу

В Петербурге в поселке Лисий Нос пешеход пострадал от наезда иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе.

На опубликованных фотографиях видно, что удар был сильным: у Renault разбито лобовое стекло, а также помяты бампер и капот. К месту прибыла реанимация, пострадавший на носилках.

«Скорая на месте ждем дпс», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Другие подробности произошедшего и сведения о состоянии пешехода не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации пенсионерки после ДТП. Медсотрудники увезли ее в тяжелом состоянии.