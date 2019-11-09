На Карпинского пожилую женщину госпитализировали после ДТП

На Карпинского пожилую женщину госпитализировали после ДТП
Женщина получила серьезные травмы. Фото: Pixabay

Пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня вечером, 9 ноября. Обо всем сообщает ГИБДД. Авария произошла на улице Карпинского недалеко от дома 23, корпус 1. Пожилая женщина 80 лет переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал автомобиль Chevrolet. На место вызвали карету скорой – врачи диагностировали тяжелые травмы и госпитализировали пенсионерку. За рулем машины сидел трезвый мужчина 1994 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, по факту аварии проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Volvo XC90 сбил пешехода на Карпинского, пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Водитель, управляющий автомобилем Volvo XC90, проезжал мимо дома №33, когда сбил мужчину. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии. На вид ему 35 лет.

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