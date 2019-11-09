Водитель Volvo XC90 сбил пешехода на Карпинского, пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

Водитель Volvo XC90 сбил пешехода на Карпинского, пострадавший в больнице в тяжелом состоянии
По факту произошедшего проводится проверка. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Сегодня, 9 ноября, на улице Карпинского водитель иномарки наехал на мужчину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Водитель, управляющий автомобилем Volvo XC90, проезжал мимо дома №33, когда сбил мужчину. Пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии. На вид ему 35 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 55-летний автомобилист был трезв.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Будут изучены материалы камер видеонаблюдения, установленных на указанном участке.

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