Водители испугались трех «лосей» на Новоприозерском шоссе

Водители испугались трех &#171;лосей&#187; на Новоприозерском шоссе
Водители пугаются монумента и снижают скорость. Фото: vk.com/spb_today

На Новоприозерском шоссе в Ленобласти водители удивились монументу из трех лосей. Новшество установлено на участке уже более полугода.

Памятник из трех лосей, двое взрослых и малыш, призван напоминать водителям о снижении скорости на опасном участке, ведь нежелательная встреча может закончиться плачевно как для водителя, так и для выбежавшего животного.

Некоторые автолюбители проезжают по участку впервые, из-за чего сильно удивляются монументу. Один из таких очевидцев опубликовал увиденное в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи отметили, что животные напоминают живых, из-за чего водители действительно снижают скорость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка. Водители жалуются, что им приходится стоять около часа.

водители лоси новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны причины убийства. Соколов принимал у себя гостей, когда в ...
В Смольном не смогли объяснить появление реагента на дороге у Московских ворот
Коллега убившего студентку Соколова рассказал, что предупреждал о его ...
Водители испугались трех «лосей» на Новоприозерском шоссе
ДТП с легковушками: водители стоят больше часа в пробке на Доблести
Студенты СПбГУ рассказали, о чем шептались за спинами Соколова и убитой девушки
Шестилетний мальчик попал в больницу после наезда иномарки в Колпинском районе
Водитель легковушки попытался проскочить перед фурой на Луначарского