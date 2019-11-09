Водители испугались трех «лосей» на Новоприозерском шоссе

На Новоприозерском шоссе в Ленобласти водители удивились монументу из трех лосей. Новшество установлено на участке уже более полугода.

Памятник из трех лосей, двое взрослых и малыш, призван напоминать водителям о снижении скорости на опасном участке, ведь нежелательная встреча может закончиться плачевно как для водителя, так и для выбежавшего животного.

Некоторые автолюбители проезжают по участку впервые, из-за чего сильно удивляются монументу. Один из таких очевидцев опубликовал увиденное в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи отметили, что животные напоминают живых, из-за чего водители действительно снижают скорость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка. Водители жалуются, что им приходится стоять около часа.