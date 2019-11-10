Ученые опровергли миф о комнатных растениях

Эксперты уверяют, что они не очищают воздух, так что многие люди заблуждаются.

Исследование проверили ученые Университета Дрекселя. Они опубликовали результаты в журнале Nature. Эксперты отметили, что очень важно проветривать помещение, потому что спертый воздух влияет на здоровье человека и вызывает недомогания. Если вас мучают головные боли или тошнота, то стоит открыть окно. При этом ученые подчеркивают, что его необходимо очищать, но каким образом? Многие убеждены, что комнатные растения помогают в этом, но, как выяснилось, ничего подобного.

Для того, чтобы доказать свое предположение, ученые измерили скорость подачи чистого воздуха от растения. Оказалось, что намного эффективнее естественная вентиляция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, опасны ли аналоги дорогих лекарств. Согласно статистике, около 85% лекарств на российском рынке — аналоги оригинальных лекарств.