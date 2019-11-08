Ученые рассказали, опасны ли аналоги дорогих лекарств

Ученые рассказали, опасны ли аналоги дорогих лекарств
Используя аналог нужно быть готовым к тому, что препарат подействует не так хорошо и будет не таким качественным, как оригинал. Фото: pixabay

Ученые рассказали, стоит ли переплачивать за оригинальные лекарства, если есть более доступные копии (или дженерики).

Речь идет о препаратах, которые полностью схожи по составу и обладают теми же свойствами. Согласно статистике, около 85% лекарств на российском рынке — аналоги оригинальных лекарств. Однако кое-что в них все же различно — технология производства. Существует мнение, что их проверяют менее тщательно, из-за чего и снижается цена.

Как сообщают «РИА Новости», с начала настоящего года жители России чаще покупали копии препаратов (84% покупок), вместо оригиналов (15%).

В среднем разработка препарата занимает несколько лет, что стоит порядка 2 млрд долларов.

Дешевизна препаратов может также завесить от облегченной процедуры их регистрации и субстанции. Однако в большинстве случаев разница в эффективности оригинального препарата и его копии незначительна. Вместе с тем специалисты определили, что дженерики могут увеличивать длительность лечения, так как их эффективность снижена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о бесплатных лекарствах по рецепту. Нововведение могут ввести в России.

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