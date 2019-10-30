В России могут начать бесплатно раздавать лекарства по рецепту

В России могут начать бесплатно раздавать лекарства по рецепту
Рецептурные лекарства предложили раздавать бесплатно. Фото: pixabay

Государство должно оплачивать россиянам лекарства, которые были выписаны им по рецепту, предложили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

Как сообщают «Ведомости», ученые предлагают поступить как в развитых странах: переложить оплату рецептурных лекарств с россиян на государство. Они считают, что властям невыгодна текущая система: некоторые граждане не могут себе позволить купить медикаменты, заболевают и попадают в больницы, где их лечение оплачивается из бюджета.

Авторы идеи отмечают, что на закупку хотя бы 70% лекарств, государству потребуется выделять примерно 430 млрд из бюджета.

Эксперты в сфере экономики считают, что это позволит снизить смертность в стране, сделать лечение более доступным и качественным, а также сократить срок стационарного лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав допустил возможность дистанционной продажи выписанных лекарств.

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В России могут начать бесплатно раздавать лекарства по рецепту
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