Минздрав допустил возможность дистанционной продажи выписанных лекарств

Возможность использовать электронные рецепты появится у россиян уже с 1 января 2020 года. Фото: Pixabay

Возможность использовать электронные рецепты появится у россиян уже с 1 января 2020 года. Фото: Pixabay

В России могут ввести систему дистанционной продажи рецептурных препаратов в случае, если система окажется надежной. Такое заявление сделали в Минздрав РФ.

Со слов директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медизделий Минздрава Елены Максимкиной, осуществление инициативы возможно, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно.

Она отметила, сообщают «РИА Новости», что на первоначальном этапе, требуется отобрать технологии, чтобы назначить пациенту качественные и безопасные лекарства. Для этих целей следует начать продажу безрецептурных средств. Максимкина также добавила, что существуют риски злоупотребления препаратами.

Директор рассказала, что возможность использовать электронные рецепты появится у граждан с начала 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянам могут начать выдавать бесплатно прописанные лекарства. Такое предложение сделали в Минздрав РФ.