В Минздраве предложили начать бесплатно выдавать россиянам назначенные лекарства

Препараты для длительного лечения смогут получать бесплатно не только льготники. Фото: pixabay

Препараты для длительного лечения смогут получать бесплатно не только льготники. Фото: pixabay

Жителям России могут начать бесплатно или со скидкой выдавать жизненно необходимые лекарства, которые были назначены врачом. Соответствующий законопроект готовит Минздрав.

Препараты для длительного лечения смогут получать бесплатно не только льготники, согласно новой системе обеспечения лекарствами. Соответствующую систему могут ввести в 2022 году. Глава Минздрава Вероника Скворцова привела к примеру ситуацию, когда после операции на сердечно-сосудистую систему пациент нуждается в лекарствах, препятствующих образованию тромбов. Подобные препараты имеют высокий ценник, а отказ от них грозит развитием осложнений, которые, в свою очередь, могут привести к смерти.

Такой проект уже вводили в Омске и Кирове в пробном режиме. Отмечается, что новая система в указанных городах привела к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и сократила количество вызовов экстренных служб.

Ранее GazetaSPb сообщала, что нехватка лекарств в России может привести к скачку смертности от онкологии.