Нехватка лекарств в России может привести к скачку смертности от онкологии

Если в стране не поменяют правила закупки медикаментов, то уже через два года смертность от онкологии может вырасти на 20-30% по причине предстоящей нехватки необходимых препаратов.

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Рогачева, профессор Алексей Масчан, слова которого приводит «Известия», рассказал, дефицит медикаментов связан не только с дорогостоящими препаратами, но и с банальными лекарствами, которые применяются в сопроводительной терапии лечения лейкоза.

По словам профессора, сейчас начали исчезать медикаменты, которые ежедневно требуются для лечения пациентов с онкологией. Он добавил, что им на смену приходят дженерики, которые еще не были проверены.

Алексей Масчан считает, что в сложившейся ситуации может помочь лишь отмена законов, согласно которым западные производители не могут выйти на отечественный рынок. Российские фармакологические компании, в свою очередь, не справляются с покрытием потребности в лекарствах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев выделил средства для закупки импортных лекарств для детей.