Медведев выделил средства для закупки импортных лекарств для детей

Российское правительство закупит обезболивающие и противосудорожные препараты для детей за границей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Кабмин России закупит импортные препараты для детей, которые не зарегистрированы в стране. Правительство было вынуждено пойти на данную меру, поскольку в России нет аналогов необходимых для детей медикаментов. Однако, эту ситуацию обещают исправить в ближайшие несколько лет.

По словам Медведева, обеспечение детей всеми необходимыми обезболивающими препаратами наладят до конца 2023 года. А пока этого не произойдет, Россия будет закупать импортные лекарства на средства из резервного фонда.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев рассказал про условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. Медведев заявил, что переход на «четырехдневку» произойдет не скоро и с сохранением уровня зарплаты. Сам переход он назвал «нормой».