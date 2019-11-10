В Петербурге задержали мужчину, который зверски избил своего сына

По версии следствия, задержанный время внезапно возникшей ссоры, избил своего 31-летнего сына. Фото: Pixabay

По версии следствия, задержанный время внезапно возникшей ссоры, избил своего 31-летнего сына. Фото: Pixabay

В Невском районе задержан мужчина, который избил своего сына.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 ноября из квартиры в доме № 12/2 на проспекте Солидарности госпитализировали потерпевшего с закрытой черепно-мозговой травмой. Полицейские задержали 58-летнего отца пациента.

По версии следствия, задержанный время внезапно возникшей ссоры, избил своего 31-летнего сына.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в квартире одного из домов по ул. Марата в городе Волхове между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой один из мужчин ударил другого ножом. «Приятель» нанес несколько ударов.