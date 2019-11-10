Брат убитой студентки СПбГУ просил ее уйти от Соколова

Девушка накануне убийства звонила родственнику и рассказывала о рукоприкладстве.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем Сергей, брат убитой 24-летней аспирантки, рассказал РЕН ТВ. Он заверил, что сестра позвонила ему в ночь на 8 ноября и заявила, что ее сожитель, доцент СПбГУ Олег Соколов, ударил ее. Причиной стало его негодование из-за намерения возлюбленной пойти на день рождения к знакомым. Сергей настаивал на том, что Анастасия ушла от него. Девушка собиралась, но ей нужно было забрать вещи – студентка уверяла, что ничего страшного не произойдет и все будет хорошо.

Напоминаем, что уже 9 числа тело аспирантки было расчленено и выброшено в Мойку. Преподаватель Олег Соколов обвиняется в убийстве девушки – он упал в воду, а когда его достали из реки в рюкзаке нашли отрубленные руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в понедельник суд решит вопрос об аресте историка Соколова.