Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент

Мужчина заверил, что ни разу не слышал жалоб на Олега Соколова от дочери.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Отец погибшей 24-летней Анастасии отметил, что никогда не был лично знаком с подозреваемым убийцей Олегом Соколовым, но был о нем наслышан. Мужчина заверил, что дочь никогда не говорила ничего плохого о преподавателе СПбГУ.

Напоминаем, что отец Анастасии является полицейским, а ее брат – вратарь молодежной сборной России футболу.

По предварительным данным, убийство случилось 7 ноября. Олег Соколов мог расправиться с возлюбленной во время ссоры. Он два дня никуда не девал тело, а затем расчленил его и отправился к Мойке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брат убитой студентки СПбГУ просил ее уйти от Соколова. Девушка накануне убийства звонила родственнику и рассказывала о рукоприкладстве.