Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент

Отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Мужчина заверил, что ни разу не слышал жалоб на Олега Соколова от дочери.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Отец погибшей 24-летней Анастасии отметил, что никогда не был лично знаком с подозреваемым убийцей Олегом Соколовым, но был о нем наслышан. Мужчина заверил, что дочь никогда не говорила ничего плохого о преподавателе СПбГУ.

Напоминаем, что отец Анастасии является полицейским, а ее брат – вратарь молодежной сборной России футболу.

По предварительным данным, убийство случилось 7 ноября. Олег Соколов мог расправиться с возлюбленной во время ссоры. Он два дня никуда не девал тело, а затем расчленил его и отправился к Мойке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брат убитой студентки СПбГУ просил ее уйти от Соколова. Девушка накануне убийства звонила родственнику и рассказывала о рукоприкладстве.

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