Сосед Соколова рассказал, что видел злополучной ночью

Сосед Соколова рассказал, что видел злополучной ночью
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

Мужчина уверяет, что заметил, как доцент выносил мешки из дома.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Журналистам удалось поговорить с соседом преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Мужчина отметил, что все сосед начал выносить мешки примерно в четыре часа утра. Он заметил, что Соколов был пьян и, видимо, поэтому упал в результате в Мойку. Также сосед подозреваемого в убийстве подчеркнул, что в квартире оставалась голова 24-летней Анастасии – только ее Соколов не успел вынести.

Напоминаем, что убийство произошло 7 ноября. В преступлении обвиняют Олега Соколова – мужчина два дня хранил тело в квартире, потом расчленил его и решил выбросить в реку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент. Мужчина заверил, что ни разу не слышал жалоб на Олега Соколова от дочери. Отец погибшей 24-летней Анастасии отметил, что никогда не был лично знаком с подозреваемым убийцей Олегом Соколовым, но был о нем наслышан.

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