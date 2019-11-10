Сосед Соколова рассказал, что видел злополучной ночью

Мужчина уверяет, что заметил, как доцент выносил мешки из дома.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает РЕН ТВ. Журналистам удалось поговорить с соседом преподавателя СПбГУ Олега Соколова. Мужчина отметил, что все сосед начал выносить мешки примерно в четыре часа утра. Он заметил, что Соколов был пьян и, видимо, поэтому упал в результате в Мойку. Также сосед подозреваемого в убийстве подчеркнул, что в квартире оставалась голова 24-летней Анастасии – только ее Соколов не успел вынести.

Напоминаем, что убийство произошло 7 ноября. В преступлении обвиняют Олега Соколова – мужчина два дня хранил тело в квартире, потом расчленил его и решил выбросить в реку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отец убитой аспирантки СПбГУ прокомментировал инцидент. Мужчина заверил, что ни разу не слышал жалоб на Олега Соколова от дочери. Отец погибшей 24-летней Анастасии отметил, что никогда не был лично знаком с подозреваемым убийцей Олегом Соколовым, но был о нем наслышан.