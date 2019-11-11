К 2022 году в Петербурге появятся сети 5G

К 2022 году в Северной столице может появиться мобильная связь 5G. Такое заявление сделал спецпредставитель главы РФ Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он выразил предположение, что в отдельных зонах, на отдельных территориях связь пятого поколения может быть развёрнута на горизонте 2-3 лет.

Песков рассказал в интервью «Фонтакте», что считает данную задачу посложнее полета на Марс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии Пескова о возвращении пятилетнего образования. Прокомментировав слова российского президента Владимира Путина, он отметил, что речь идет о бакалавриате и магистратуре.