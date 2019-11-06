Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего образования

Песков прокомментировал слова Путина о возвращении пятилетнего высшего образования
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре.

Со слов пресс-секретаря, только отдельные специальности в высших учебных заведениях могут вновь длиться пять лет вместо принятой двухуровневой системы. Как сообщает ТАСС, речь идет о бакалавриате, который преподается 4 года, и магистратуре – 2 года.

Песков пояснил, что предложение было озвучено в контексте определенных профессий.

Владимир Путин поднял соответствующий вопрос на заседании Совета по русскому языку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможном увеличении бюджетных мест при обучении на магистратуре. Такое предложение высказал президент РФ.

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