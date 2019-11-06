Путин хочет увеличения количества бюджетных мест при наборе в магистратуру

Президент раскритиковал министра высшего образования за то, что тот не понимает простых вещей.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совета по русскому языку заявил, что количество бюджетных мест при наборе групп в магистратуры оставляет желать лучшего. Особенно это касается филологических факультетов – россияне не готовы платить за это образование, поэтому его получают единицы.

«Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?»

— задал он вопрос Котюкову.

Министр объяснил, что обычно около 60% людей, поступающих на магистратуру, в итоге платят. Именно эти цифры учитываются при распределении. Это не понравилось главе страны – Владимир Путин призвал не основываться на голых фактах, а пытаться понять россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число бюджетных мест в ВУЗах предложили поднять на четверть.