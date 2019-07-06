Число бюджетных мест в ВУЗах предложили поднять на четверть

Депутат Госдумы обеспокоен увеличением числа “контрактников”.

Борис Чернышов, член комитета Госдумы по образованию и науке, предложил поднять число бюджетников в российских вузах. На 10 тысяч молодежи (от 17 до 30) хотят выделить 1000 бюджетных мест.

Депутат уже обратился с инициативой к министру образования и науке Михаилу Короткову. Чернышов считает, что иначе число бюджетных мест продолжит снижаться, так как больше граждан захотят получать высшее образование на контрактной основе.

Сейчас на 10 тысяч молодежи должно приходиться 800 бюджетных мест. Чернышов хочет увеличить показатель на 25%.

На январь 2018-го в России действовал 1171 ВУЗ. При этом, по данным правительства, число студентов серьезно сократилось с 2009 год из-за “демографической ямы” с 7,4 млн до 4,3 млн человек к началу учебного года 2018/2019.

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