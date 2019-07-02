Студенты Политехнического университета травятся шавермой

Кишечную инфекцию нашли даже у самого повара заведения на Непокоренных.

В Роспотребнадзоре продолжают разбираться со вспышкой сальмонеллеза в Калининском районе Петербурга. Из 33 пострадавших 15 оказались студентами Политехнического университета Петербурга.

Опасное кафе “Евро Кебаб” расположено на Непокоренных, д. 6. Заведение не извещало Роспотребнадзор о начале работы, а на продуктах, которые нашли в кафе, нет сроков годности. У персонала нет медкнижек, у двух работников кафе нашли кишечные инфекции, при этом один из них — сам повар.

Сальмонеллу нашли в белом соусе, которым заправляют шаверму. Сейчас Роспотребнадзор Петербурга намерен проверить деятельность поставщиков курицы и яиц.

Судя по всему, заведение открылось относительно недавно: на Google.Maps на Непокоренных, которые обновляли на этом участке в июне 2018 года, еще нет такого кафе.

Шаверма состоит из куриного мяса, приготовленного на вертеле, завернутого вместе с овощами в лаваш. В качестве соуса используют белый чесночный, кефирный и красный томатный соусы. Средняя стоимость шавермы в лаваше или пите в Петербурге составляет около 150 рублей и является одним из излюбленных блюд не слишком богатых студентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о 30 отравившихся шавермой.