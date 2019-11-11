в Цвылево Ленинградской области загорелся дом

в Цвылево Ленинградской области загорелся дом
Дом полыхал на 160 «квадратах».Фото:pixabay.com

В Тихвинском районе Ленобласти в поселке Цвылево загорелся дом. Вечером воскресенья, 10 ноября, пожар начался.

Пожар происходил на площади 160 квадратных метров. О ЧП экстренным службам стало известно в 22:35. В устранении возгорания принимали участие 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Пожар полностью ликвидировали за час. В 23:37 здание было потушено.

Причина произошедшего пока неизвестна.

В Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в деревне под Тихвином пожарные потушили дом с пристройкой.

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