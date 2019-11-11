В Цвылево после тушения пожара нашли обгоревший труп

В Цвылево после тушения пожара нашли обгоревший труп
Устанавливаются обстоятельства гибели человека. Фото: pixabay

После пожара в Тихвинском районе Ленобласти спасатели нашли обгоревший труп. Причины возгорания неизвестны.

ЧП произошло накануне вечером, 10 ноября, в поселке Цвылево на Дачной улице. Дом горел на площади 160 квадратных метров. Девять сотрудников боролись с огнем около часа. После ликвидации дознаватели обнаружили труп на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели человека, а также его личность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, в какое время случился пожар в Цвылево. Полыхающий дом тушили с помощью двух единиц спецтехники.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар труп
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