В Цвылево после тушения пожара нашли обгоревший труп

После пожара в Тихвинском районе Ленобласти спасатели нашли обгоревший труп. Причины возгорания неизвестны.

ЧП произошло накануне вечером, 10 ноября, в поселке Цвылево на Дачной улице. Дом горел на площади 160 квадратных метров. Девять сотрудников боролись с огнем около часа. После ликвидации дознаватели обнаружили труп на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели человека, а также его личность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, в какое время случился пожар в Цвылево. Полыхающий дом тушили с помощью двух единиц спецтехники.