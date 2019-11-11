на Кирилловской загорелась коммуналка

В центре Петербурга днем понедельника случился пожар. Загорелась коммунальная квартира на Кирилловой улице.
Информация о произошедшем поступила в экстренные службы около 11 часов. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат квартиры.
Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар за тридцать минут.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти загорелась дача. ЧП произошло сегодня утром, 11 ноября, в СНТ Ремонтник в массиве Дунай.