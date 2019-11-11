Петербуржец на Ford протаранил машину скорой помощи и избил сотрудника

Петербуржец на Ford протаранил машину скорой помощи и избил сотрудника
Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Московском шоссе в Петербурге водитель иномарки избил водителя машины скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, водитель автомобиля марки Ford протаранил служебную машину и попытался скрыться в тупике БЦ М-46. К месту происшествия оперативно прибыли 3 машины ДПС и сотрудники полиции.

Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» также уточнили, что об избиении рассказал медсотрудник.

В комментариях к записи пользователи с негодованием отнеслись к новости, некоторые даже заявили, что после таких инцидентов водителей нужно лишать прав, возможно, навсегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о посетителе ресторана, который угрожал работнику ножом. Мужчина пришел в заведение в агрессивном настрое.

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