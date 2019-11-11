В ресторане на Рубинштейна задержали петербуржца, угрожавшего ножом сотруднику

В ресторане быстрого питания в Петербурге задержали ранее судимого мужчину. Гражданин угрожал убийством одному из сотрудников заведения.

Инцидент произошел в минувшие выходные в ресторане «Макдоналдс» на улице Рубинштейна. По предварительной информации, неизвестный зашел подкрепиться, вооружившись ножом. Мужчина вел себя агрессивно и обещал расправиться с работником, когда его коллеги позвонили в отдел полиции.

К месту происшествия оперативно прибыл наряд Росгвардии. Сотрудники скрутили посетителя, изъяв у него нож.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате конфликта никто не пострадал. Задержанного передали стражам порядка.

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