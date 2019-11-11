В Петербурге бизнесмена поймали на незаконной продаже алкоголя

В Петербурге бизнесмена поймали на незаконной продаже алкоголя
Спиртные напитки продавались без лицензии. Фото:pixabay.com

В Адмиралтейском районе СанктПетербурга сотрудники прокуратуры проверили торговую точку на улице Декабристов. Как оказалось, алкоголь в данном месте продавался без лицензии.

В адрес лица, который занимался его продажей, составили административный протокол. Ранее бизнесмена уже привлекали к отвественности за подобные нарушения.

Материалы проверки были переданы в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Красносельском районе Петербурга был задержан 16-летний подросток, подозреваемый в грабеже на детской площадке. Двое неизвестных избили 31-летнего мужчину, а после отобрали его четыре банковские карты.

адмиралтейский район незаконное предпринимательство спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США готовятся к сибирским морозам
В ресторане на Рубинштейна задержали петербуржца, угрожавшего ножом сотруднику
на Кирилловской загорелась коммуналка
Финляндия меньше всех стран пострадала от антироссийских санкций
Путин сделал прививку от гриппа и порекомендовал последовать его примеру
До конца года КИО Петербурга выкупит 17 социальных объектов
Исторический дом на Степана Разина могут расселить
Борщевик признали врагом полей Ленобласти