В Петербурге бизнесмена поймали на незаконной продаже алкоголя

В Адмиралтейском районе Санкт—Петербурга сотрудники прокуратуры проверили торговую точку на улице Декабристов. Как оказалось, алкоголь в данном месте продавался без лицензии.

В адрес лица, который занимался его продажей, составили административный протокол. Ранее бизнесмена уже привлекали к отвественности за подобные нарушения.

Материалы проверки были переданы в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Красносельском районе Петербурга был задержан 16-летний подросток, подозреваемый в грабеже на детской площадке. Двое неизвестных избили 31-летнего мужчину, а после отобрали его четыре банковские карты.