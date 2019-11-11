Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке

Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке
Олег Соколов. Фото: rvio.histrf.ru

В ночь с 10 на 11 октября водолазы продолжали поиски тела 24-летней Анастасии Ещенко, жертвы жестокого убийства, совершенного профессором СПбГУ Олегом Соколовым.

Усилия правоохранительных органов увенчались успехом: в реке Екатерингофке водолазы обнаружили труп аспирантки. Как сообщает Мойка78, в понедельник, 11 ноября, специалисты нашли туловище Анастасии Ещенко неподалеку от дома №4 по Гапсальской улице в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, 7 ноября историк застрелил 24-летнюю студентку, которая, по предварительной версии, являлась его любовницей, а затем решил расчленить, чтобы избавиться от улик. После этого профессор планировал покончить с собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что камеры наблюдения запечатлели момент, когда Олег Соколов избавлялся от останков убитой им Анастасии Ещенко на набережной реки Мойки.

екатерингофка олег соколов профессор санкт-петербург спбгу убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, опьяненного неопределенным веществом, посадили под стражу за ...
на Невском иномарка врезалась в столб
Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга
В Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова
Власти Петербурга выделили три участка под храмы
Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности
Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке
В Горелово таксист изнасиловал и ограбил колясочницу