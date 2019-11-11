Любитель железных дорог похитил кран в Ленобласти, чтобы собрать дома поезд

Мужчину задержали при попытке похитить кран машениста. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО

Мужчину задержали при попытке похитить кран машениста. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО

В Ленинградской области 27-летнего мужчину задержали при попытке похитить кран машиниста. Он планировал дома спроектировать подвижной состав.

Мужчина, как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, всегда тяготел к железной дороге. Однако в силу жизненных обстоятельств не смог работать в транспортной сфере. Отступать от своей мечты он не собирался, потому решил смоделировать подвижной состав дома.

По предварительным данным, недостающие детали любитель поездов хотел украсть на железной дороге. Вооружившись специальными ключами, он прибыл в парк отстоя поездов. Взяв необходимое, он спрятал детали в куртку и попытался скрыться, но был задержан.

Сумма ущерба оценивается в 52 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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