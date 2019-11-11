Подозреваемого в убийстве доцента Соколова арестовали до января

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление по делу доцента СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Соколов пробудет до 8 января 2020 года.
«Соколов не возражал против стражи», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Подозреваемый сообщил, что раскаивается в содеянном, и назвал ходатайство следствия справедливым.
Адвокат Соколова предлагал избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако суд с этой позицией не согласился.
Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. Он был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По данным следствия, мужчину достали из воды с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет.
В ближайшее время Соколову будет предъявлено обвинение, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.