Подозреваемого в убийстве доцента Соколова арестовали до января

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление по делу доцента СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Соколов пробудет до 8 января 2020 года.

«Соколов не возражал против стражи», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подозреваемый сообщил, что раскаивается в содеянном, и назвал ходатайство следствия справедливым.

Адвокат Соколова предлагал избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Однако суд с этой позицией не согласился.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в убийстве бывшей студентки. Он был задержан утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По данным следствия, мужчину достали из воды с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки и травматический пистолет.

В ближайшее время Соколову будет предъявлено обвинение, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.