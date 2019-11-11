Беглов сократил субсидию на общественный транспорт

Увеличение стоимости на проезд почти неизбежно – правительство решило не выделять дополнительные средства на перевозку пассажиров общественным транспортом.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на депутата Бориса Вишневского. Он отметил, что губернатор Александр Беглов принял решение сократить сумму субсидии на общественный транспорт в 2020 году. Решено, что из бюджета выделят почти на три миллиарда рублей меньше на перевозку петербуржцев в метро, автобусами и неземным электротранспортом. Это повлечет за собой увеличение стоимости проезда – ранее говорилось, что жетон может подорожать до 60 рублей, а билет на наземный вид транспорта до 50 рублей.

Напоминаем, что все решится 20 ноября – именно тогда состоится второе чтение.

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