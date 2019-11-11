Метро и ТРК в Петербурге вновь получили письма о готовящихся терактах

В Петербургский метрополитен, а также в несколько торговых центров поступили сообщения от анонимных отправителей, которые угрожают многочисленными терактами, называемыми «Акт мести русским».
Как сообщает АБН, в обращениях неизвестные пообещали взорвать ТРК «Галерея» и «Жемчужная Плаза» в Петербурге, а также «Европейский» в Москве и другие объекты.
Известно, что письма поступали с электронного адреса дочки адвоката Сергея Селезнева, подписанные «шахидкой». Адвоката уже проверили на причастность к террористическим организациям — он оказался невиновен.
Возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о минировании.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы пригрозили терактом в петербургском клубе «Космонавт».