ДТП осложнило движение на Московском шоссе

Утро 12 ноября на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, участники ДТП заняли две полосы. Для проезда свободна третья полоса.
В результате удара одну из машин развернуло.
Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
О пострадавших информации не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга, на перекрестке проспекта Сизова с улицей Парашютной произошло дорожное происшествие, участниками которого стали каршеринговое авто и легковушка.