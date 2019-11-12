ДТП осложнило движение на Московском шоссе

Утро 12 ноября на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, участники ДТП заняли две полосы. Для проезда свободна третья полоса.

В результате удара одну из машин развернуло.

Соответствующую видеозапись опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга, на перекрестке проспекта Сизова с улицей Парашютной произошло дорожное происшествие, участниками которого стали каршеринговое авто и легковушка.