Зарезанный мужчина пролежал в коммуналке на Чернышевского 10 дней

В Петербурге в коммунальной квартире на площади Чернышевского найден разлагающийся труп, пролежавший в комнате около 10 дней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, о пропаже убитого заявил его родственник 10 ноября. Он рассказал в полиции, что тот долгое время не выходит на связь. Стражи порядка навестили его по месту жительства в коммуналке в доме 7 по площади Чернышевского. Комнату пришлось вскрывать. Внутри был найден труп, принадлежащий 43-летнему мужчине.

Полицейские осмотрели тело и нашли более 10 ножевых порезов, а сам погибший лежал в луже крови. Тело уже начало разлагаться. Предполагается, что убийство было совершено 10 дней назад.

На столе в комнате был найден нож, которым и могли убить мужчину. Соседей опросили, но они не видели и не слышали ничего подозрительного. Правоохранители произведут изъятие записей с камер видеонаблюдения на соседнем подъезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Цвылево после тушения пожара нашли обгоревший труп.