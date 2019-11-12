Труп с приспущенными штанами был найден на стройке во Всеволожске

Полицейский нашел мертвого мужчину в одном ботинке и с приспущенными штанами в строящемся доме в городе Всеволожск Ленинградской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп нашли на цокольном этаже в «недострое», расположенном возле дома №2 на улице Верхней. Это произошло днем в понедельник, 11 ноября.

Мертвый мужчина, примерно 45 лет на вид, лежал в песке на спине. На ногах у него отсутствовал один ботинок, а штаны были приспущены. Особыми приметами правоохранители называют худощавое телосложение и длинные седые волосы. При себе у него не было документов.

Внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарезанный мужчина пролежал в коммуналке на Чернышевского 10 дней.