Пенсионерку сбили на пешеходном переходе на Ленинградском шоссе

В Выборгском районе Ленобласти в тяжелом состоянии госпитализировали 66-летнюю женщину. Пенсионерка попала под колеса автомобиля Audi A6.

Авария произошла утром 12 ноября в Каменногорске. Женщина переходила дорогу в районе дома 63 А по Ленинградскому шоссе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем Audi находился мужчина 1958 года рождения.

«В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии», — уточнили в УГИБДД.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 12 ноября на проспекте Маршала Блюхера автомобиль сбил пешехода. Как утверждают очевидцы, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Авария попала на видеорегистратор.